Петржела — о возможном уходе Малкома: «Какая это потеря!? Молодой российский футболист получит шанс»

Бывший тренер «Зенита» Властимир Пертжела в комментарии для «СЭ» отреагировал то, что игрок сине-бело-голубых Малком возглавил гонку бомбардиров РПЛ.

«Малком прекрасен в этом сезоне, уже больше 20 мячей забил. Его возможный уход из клуба? Мне все равно, где играет Малком. Бразильцы играют там, кто им платят хорошо. Серьезная ли это потеря? Какая это потеря!? По крайней мере, молодой российский футболист получит шанс», — сказал Петржела «СЭ».

Малком по итогам матча 24-го тура РПЛ с «Динамо» (3:1) стал лидером бомбардирской гонки — он оформил дубль. Теперь на его счету 18 голов в текущем сезоне. На втором месте игрок «Спартака» Квинси Промес (16).

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 58 очками.