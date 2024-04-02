Влут пожелал всего наилучшего форварду «Спартака» Промесу

Нидерландский полузащитник «Урала» Рай Влут высказался о ситуации своего соотечественника, форварда «Спартака» Квинси Промеса.

«Конечно, я слышал о ситуации с Квинси Промесом. Но я не знаю многого об этом процессе. Я желаю ему всего наилучшего. Это все, что я могу сказать», — приводит ТАСС слова Влута.

В середине марта 32-летний Промес был арестован в Дубае (ОАЭ) по запросу прокуратуры Нидерландов. Ранее суд Амстердама приговорил футболиста к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В 2023 году форвард также был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата.

29 марта De Telegraaf сообщил, что Россия запросила экстрадицию Промеса из-за налогового мошенничества.