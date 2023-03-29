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Сегодня, 14:01

Влут вместе с командой готовится к матчу с «Зенитом»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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В пресс-службе «Урала» прокомментировали корреспонденту «СЭ» ситуацию с полузащитником клуба Раем Влутом.

Ранее прокуратура Нидерландов потребовала три с половиной года тюремного заключения для футболиста «Урала» Рая Влута.

«Влут находится в расположении команды, вместе со всеми готовится к игре с «Зенитом» в Эмиратах. В Санкт-Петербург наша команда отправится 31 марта», — сообщили «СЭ».

В ноябре 2021-го автомобиль Влута попал в ДТП, столкнувшись с машиной, в которой находилась семья с детьми. 4-летний ребенок не выжил. В организме Влута обнаружили 1,18 промилле алкоголя. 20 марта прокуратура Нидерландов запросила для него 3,5 года тюрьмы.

С сентября прошлого года 27-летний голландец выступает за «Урал». Он провел за екатеринбуржцев 14 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

РПЛ
ФК Урал
Рай Влут
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