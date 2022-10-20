Вместе с Галактионовым тренерский штаб «Локомотива» пополнят два других специалиста из «Нижнего Новгорода»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Михаил Галактионов при переходе в «Локомотив» заберет с собой двух тренеров из нижегородского клуба. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, совместно с Галактионовым из «Нижнего Новгорода» могут уйти старший тренер Олег Левин и тренер по физической подготовке Кирилл Жинкин. Претендентами на пост исполняющего обязанности главного тренера нижегородской команды являются ассистент Антон Хазов и главный тренер молодежной команды «Нижнего Новгорода» Валерий Бурлаченко.

Также источник отметил, что переговоры с кандидатами на должность главного тренера команды еще не состоялись.

Сегодня, 20 октября, «Чемпионат» сообщил, что Галактионов возглавит железнодорожников на следующей неделе.