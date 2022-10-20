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Сегодня, 19:57

Вместе с Галактионовым тренерский штаб «Локомотива» пополнят два других специалиста из «Нижнего Новгорода»

Алина Савинова

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Михаил Галактионов при переходе в «Локомотив» заберет с собой двух тренеров из нижегородского клуба. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, совместно с Галактионовым из «Нижнего Новгорода» могут уйти старший тренер Олег Левин и тренер по физической подготовке Кирилл Жинкин. Претендентами на пост исполняющего обязанности главного тренера нижегородской команды являются ассистент Антон Хазов и главный тренер молодежной команды «Нижнего Новгорода» Валерий Бурлаченко.

Также источник отметил, что переговоры с кандидатами на должность главного тренера команды еще не состоялись.

Сегодня, 20 октября, «Чемпионат» сообщил, что Галактионов возглавит железнодорожников на следующей неделе.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vmeste-s-galaktionovy-m-v-lokomotiv-pridut-dva-trenera-iz-pari-nn/
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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