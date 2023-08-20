Вместе с Ташуевым «Ахмат» покинули три тренера, один остался

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев рассказал, был ли у него разговор с Мирославом Ромащенко, возглавившим грозненскую команду после его отставки.

— Со мной не общались. Позавчера Ромащенко и президент клуба разговаривали с моим штабом, спрашивали, что да как, — приводит «РБ Спорт» слова Ташуева.

— Почему с вами не общались?

— Я в Москве, дома. Штаб полетел в Грозный забирать вещи, там и поговорили.

— Много кто ушел вместе с вами?

— Три тренера ушли. Один человек пока остается — аналитик.

— Вы не планируете пообщаться с Ромащенко?

— Нет. Какой в этом смысл?

Ташуев был отправлен в отставку 14 августа после поражения «Ахмата» от «Пари НН» в матче 4-го тура РПЛ (0:2).

18 августа грозненский клуб объявил о назначении Мирослава Ромащенко на пост главного тренера команды. Ромащенко уже работал в «Ахмате». С октября 2011 по май 2013 года он занимал должность ассистента бывшего главного тренера грозненцов Станислава Черчесова.

Первую игру под руководством нового главного тренера «Ахмат» проведет 20 числа против «Оренбурга».