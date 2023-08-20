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Сегодня, 16:39

Вместе с Ташуевым «Ахмат» покинули три тренера, один остался

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев рассказал, был ли у него разговор с Мирославом Ромащенко, возглавившим грозненскую команду после его отставки.

— Со мной не общались. Позавчера Ромащенко и президент клуба разговаривали с моим штабом, спрашивали, что да как, — приводит «РБ Спорт» слова Ташуева.

— Почему с вами не общались?

— Я в Москве, дома. Штаб полетел в Грозный забирать вещи, там и поговорили.

— Много кто ушел вместе с вами?

— Три тренера ушли. Один человек пока остается — аналитик.

— Вы не планируете пообщаться с Ромащенко?

— Нет. Какой в этом смысл?

Ташуев был отправлен в отставку 14 августа после поражения «Ахмата» от «Пари НН» в матче 4-го тура РПЛ (0:2).

18 августа грозненский клуб объявил о назначении Мирослава Ромащенко на пост главного тренера команды. Ромащенко уже работал в «Ахмате». С октября 2011 по май 2013 года он занимал должность ассистента бывшего главного тренера грозненцов Станислава Черчесова.

Первую игру под руководством нового главного тренера «Ахмат» проведет 20 числа против «Оренбурга».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vmeste-s-tashuevy-m-iz-ahmata-ushli-tri-trenera-odin-ostalsya/
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
Мирослав Ромащенко
Сергей Ташуев
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 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
4
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
5
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
6
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
7
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
10
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
11
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
12
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
13
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
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 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
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18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 2 : 1
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 2 : 1
19.08 17:30
Балтика – Урал
 0 : 1
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 1 : 1
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 4 : 0
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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