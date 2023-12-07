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Сегодня, 19:35

Внук Яшина о словах Гинера: «Акинфеев — легендарный вратарь, но дедушка — максимальная величина для мирового футбола»

Игорь Акинфеев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Василий Фролов, внук Льва Яшина, в разговоре с «СЭ» прокомментировал слова президента ЦСКА Евгения Гинера о том, что Игорь Акинфеев переплюнул всех вратарей в отечественной истории.

«Уверен, что Гинер говорил о российском футболе. По моему мнению, Игорь Акинфеев легендарный вратарь для нашей страны. Особенно для последних 30 лет. Но на мой взгляд, сравнивать футбол тех лет и наш современный — нельзя. Дедушка — максимальная величина среди наших спортсменов для мирового футбола. Это доказывает хотя бы то, что его знают во всем мире. Но если брать футбольную статистику — российскую и советскую, то, конечно, Игорю Акинфееву нет равных», — сказал Фролов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

Акинфеев сыграл за ЦСКА 754 матча. Вместе с армейским клубом вратарь стал шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка России и Суперкубка России. В составе национальной сборной России футболист провел 111 игр. В 2018 году на домашнем чемпионате мира Акинфеев вместе с командой дошел до 1/4 финала турнира.

Игорь Акинфеев
Лев Яшин
ФК ЦСКА (Москва)
Евгений Гинер
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