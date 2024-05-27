Во Франции назвали три главных таланта РПЛ

Французское интернет-издание Footmercato выделило три главных таланта, выступающих в РПЛ.

Ими оказались 21-летний нападающий «Динамо» Константин Тюкавин, 19-летний полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев и 19-летний хавбек «Крыльев Советов» Никита Салтыков.

В апреле стало известно, что Пиняев и Салтыков вошли в список номинантов на награду лучшему молодому футболисту года — Golden Boy.

26 мая на премии Winline Герои РПЛ Тюкавина признали лучшим игроком сезона-2023/24. На счету футболиста 15 голов и 10 результативных передач в 30 сыгранных матчах чемпионата России.