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Сегодня, 21:46

Во Франции назвали три главных таланта РПЛ

Константин Тюкавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Французское интернет-издание Footmercato выделило три главных таланта, выступающих в РПЛ.

Ими оказались 21-летний нападающий «Динамо» Константин Тюкавин, 19-летний полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев и 19-летний хавбек «Крыльев Советов» Никита Салтыков.

В апреле стало известно, что Пиняев и Салтыков вошли в список номинантов на награду лучшему молодому футболисту года — Golden Boy.

26 мая на премии Winline Герои РПЛ Тюкавина признали лучшим игроком сезона-2023/24. На счету футболиста 15 голов и 10 результативных передач в 30 сыгранных матчах чемпионата России.

Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Константин Тюкавин
Никита Салтыков
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