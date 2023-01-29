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Сегодня, 14:28

Во Франции считают, что Малком по-прежнему готов к трансферу в «ПСЖ»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Малком.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер в комментарии для «СЭ» оценил вероятность трансфера нападающего «Зенита» Малкома в «ПСЖ».

«Для «ПСЖ» приоритетным вариантом был Райан Шерки из «Лиона», но так как клуб не хочет продавать его сразу, клуб остановился на Малкоме. Мы считаем, что игрок все еще готов приехать в Париж», — сказал Леклер «СЭ».

Летом прошлого года Малком заключил с «Зенитом» новый контракт, который рассчитан до конца июня 2027-го. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего футболиста в 24 миллиона евро.

В текущем сезоне бразилец провел 23 матча за клуб из Санкт-Петербурга, забил 15 голов и сделал 7 результативных передач.

Малком Филипе (Малком)
ФК Зенит
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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