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Сегодня, 14:53

Во Франции считают, что Малком сможет перейти в лигу 1, несмотря на российское гражданство

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Малком.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Заместитель главного редактора L'Eequipe Жан-Филип Леклер в разговоре с «СЭ» оценил возможность перехода нападающего «Зенита» Малкома в чемпионат Франции.

24 февраля футболисты клуба из Санкт-Петербурга Малком и Клаудиньо получили российское гражданство. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«Не считаю, что российское гражданство помешает Малкому перейти во французский чемпионат. Нет, я так не думаю. Проблема была бы, если бы французский футболист хотел играть в России. В том, что российский футболист хочет играть во Франции, нет никаких проблем», — сказал Леклер «СЭ».

Ранее в СМИ сообщилось, что «ПСЖ» зимой хотел оформить трансфер Малкома бесплатно через правило ФИФА о возможности легионеров в одностороннем порядке приостанавливать контракты с российскими клубами.

25-летний Малком выступает за «Зенит» с лета 2019 года. За петербургский клуб он провел в общей сложности 98 матчей и забил 31 гол. До переезда в Россию он выступал за «Коринтианс», «Бордо» и «Барселону».

Малком Филипе (Малком)
Футбол
ФК Зенит
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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