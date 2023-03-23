Во время матча «Фенербахче» — «Зенит» возникла стычка между турецкими и российскими болельщиками

В конце первого тайма товарищеского матча «Фенербахче» — «Зенит» на трибуне стадиона «Шюкрю Сарачоглу» произошел конфликт между турецкими фанатами и болельщиками сине-бело-голубых.

Гости стали скандировать «Россия», что вызвало агрессивную реакцию турок. В ситуацию пришлось вмешаться полиции, поклонников питерского клуба в итоге вывели под конвоем в подтрибунные помещения.

Товарищеский матч «Фенербахче» — «Зенит» проводится в рамках благотворительности: все средства, вырученные от проведения игры, будут направлены на помощь пострадавшим в результате землетрясения в Турции.