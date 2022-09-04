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4 сентября, 22:22

Спиридонов о поражении «Спартака»: «С таким запасом «Зенит» еще 3-5 лет будет первым»

Волейболист Спиридонов отреагировал на поражение «Спартака» от «Зенита»
Мария Куцубеева
Корреспондент

Волейболист и болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на поражение команды в матче 8-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2).

«Дело не в том, что «Спартаку» не хватило сил. Надо просто играть. Мы вообще не делали этого. У команды всего два удара в створ. Более-менее начали владеть мячом, когда уже 1:2 проигрывали, а так у нас вообще не было возможности.
У «Зенита» виден класс игроков. Но мы, болельщики, всегда ждем только победы. Это история уже, надо переворачивать страницу и идти дальше. «Зенит» пойдет в отрыв сейчас. Я говорил, что с таким запасом питерцы еще 3-5 лет будут первыми», — сказал Спиридонов «СЭ».

«Зенит» набрал 20 очков и стал единоличным лидером турнирной таблицы чемпионата России. «Спартак» потерпел второе поражение в сезоне и откатился на пятую строчку с 16 очками.

В следующем туре «Зенит» 11 сентября на своем поле примет «Оренбург», «Спартак» в этот же день сыграет в гостях с «Ростовом».

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