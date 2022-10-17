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Сегодня, 13:35

Спиридонов — о Федотове после дерби со «Спартаком»: «Он не мужик»

Волейболист Спиридонов считает, что тренер ЦСКА Федотов «не мужик»
Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российский волейболист, болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на неуважительный комментарий главного тренера ЦСКА Владимира Федотова в адрес наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля после матча 13-го тура РПЛ. Игра прошла 16 октября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

«Федотов не мужик. Он всю свою гнилую сущность показал, когда был в «Сочи». Этот человек мне неинтересен просто. Потому что когда «Сочи» обыграли ростовских детей 7:1, Федотов говорил, что все нормально, правильно. А как его команда заболела короной, надо было ехать на тур, он сказал: «По-хорошему надо игру переносить, у нас не полный состав, у нас болеют», — сказал Спиридонов «СЭ».

На послематчевой пресс-конференции Федотов заявил: «Абаскаль на меня бросился? Не надо преувеличивать. Какой бросился? Что-то рядом прыгало, да, не знаю».

Летом сообщалось, что Федотов мог возглавить «Спартак» после ухода тренера Паоло Ваноли, однако красно-белые отказались от его кандидатуры.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Алексей Спиридонов
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  • НЕБЫВАЛОВ НЕВЕСТЬ

    Летом сообщалось, что Федотов мог возглавить «Спартак» после ухода тренера Паоло Ваноли, однако красно-белые отказались от его кандидатуры!!!!!! ПРИЯТНО ТО КАК,ОТКАЗАЛИСЬ! Гниль в СПАРТАКЕ просто никому не нужна!

    17.10.2022

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    Непомнящий: «Роша — великолепное приобретение. В отличие от Фукса, который для меня абсолютно загадка. Какой-то хрустальный мальчик...»