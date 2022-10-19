«Волгоград-Арена» в случае необходимости готова принять матчи футбольного клуба «Факел»

Заместитель директора «Волгоград-Арены» Марат Мирсаитов заявил, что стадион при необходимости готов принять матчи воронежского «Факела», сообщает ТАСС.

Также, по данным источника, Мирсаитов сказал, что информацию о месте проведения матчей «Факела» лучше уточнять у клуба.

19 октября президент РФ Владимир Путин ввел средний уровень реагирования в Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и Севастополе. В РПЛ выступают четыре клуба из данных регионов — «Краснодар», «Сочи», «Факел» и «Ростов».

Ранее президент РПЛ Александр Алаев заявил, что руководство лиги проводит консультации с регионами, в которых введен особый режим работы.

В 14-м туре чемпионата России «Факел» 22 октября сыграет с «Ростовом».