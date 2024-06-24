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Волков — о переходе в «Зенит»: «Все понимают, какой клуб лучший в России»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Новичок «Зенита» Сергей Волков рассказал о причинах перехода в клуб из Санкт-Петербурга.

«Зенит» объявил о переходе Волкова из «Краснодара» 24 июня. 21-летний россиянин подписал контракт по схеме «4+1».

«Конечно, вопрос денег в моем переходе имел место быть — я считаю, что каждый футболист должен зарабатывать столько, сколько он заслужил своей игрой.

Но главное, почему я в «Зените» — это профессиональный рост. Хочу увидеть другую философию. Переход в «Зенит» — шаг вперед. Все понимают, какой клуб лучший в России», — цитирует Волкова Sport24.

Волков является воспитанником «Краснодара». Он провел за «быков» 73 матча, забил два мяча и сделал восемь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 4,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России и выиграл Кубок страны. «Краснодар» финишировал на втором месте в турнирной таблице РПЛ.

 

Источник: Sport24
Сергей Волков (Краснодар)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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