Волков: «Краснодар» создавал кучу моментов, но не мог забить. Такое было не только со «Спартаком»

Защитник «Зенита» Сергей Волков, перешедший из «Краснодара», рассказал, чего краснодарцам не хватило для победы в РПЛ.

— Мусаев и его штаб пытались сгладить обстановку и донести, что мы продолжаем бороться за чемпионство, но получилось то, что получилось, — приводит слова Волкова Sport24. — Со «Спартаком» мы выглядели хорошо, имели больше моментов и могли спокойно выигрывать 3:1, но в итоге проиграли. После того матча мы разнесли всю раздевалку: кидались бутылками, били по ящикам, орали друг на друга.

Это самое обидное поражение: понимали — упустили последний явный шанс вернуться на первое место. Я не могу упрекнуть кого-то из ребят в равнодушии, но на поле у нас мало что получалось. Мы создавали кучу моментов, но не могли забить. Такое ведь было не только со «Спартаком».

— А когда еще?

— Да с теми же «Крыльями». Могли спокойно обыгрывать их 4:0, но реализация нас подвела.

«Краснодар» по итогам прошлого сезона стал серебряным призером РПЛ. В заключительном туре «быки» обыграли «Динамо», которое в итоге стало третьим в турнирной таблице. Чемпионом в шестой раз подряд стал «Зенит».