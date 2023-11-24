Волков прокомментировал слова Миллера в адрес «Краснодара»: «Все равно на них»

Защитник «Краснодара» Сергей Волков в разговоре с «СЭ» высказался о ничьей в матче 15-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

«Была равная игра. Счет на табло справедлив. В первом тайме мы создали больше моментов, но их не реализовали. Во втором тайме моменты были у «Зенита», они тоже могли забить», — сказал Волков «СЭ».

Также защитник прокомментировал фразу председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера после матча, который сказал: «Лев прыгнул, Бык отскочил».

«Видел эти слова. Все равно на них. Мне лично вообще без разницы. Я никогда не обращаю внимания на такое», — добавил Волков.

По итогам первых 15 туров в РПЛ лидирует «Краснодар». На 2 очка от него отстает «Зенит», третьим в таблице располагается «Динамо». Затем идут «Крылья Советов», ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив».