Волков: «Объяснил ли нам кто-то, почему уволили Ивича? Никто»

Защитник «Зенита» Сергей Волков, перешедший из «Краснодара», поделился мнением об увольнении Владимира Ивича с поста главного тренера краснодарской команды.

— С кем в первую очередь обсудил такую новость?

— С девушкой, — приводит слова Волкова Sport24. — Потом позвонил агенту: «Ты видел!?» — «Да, видел, это капец!»

— Кто-то из руководства объяснил команде это решение?

— Никто.

— Инсайдеры вкидывали версию: Ивича уволили из-за того, что после матча с «Рубином» он в грубой форме выгнал из раздевалки Хашига.

— Ничего подобного не слышал. После «Рубина» я зашел в раздевалку одним из последних, и Владимир Леонидович в этот момент спокойно там сидел. Пацаны не рассказывали, что до этого был какой-то конфликт.

47-летний сербский специалист покинул «Краснодар» в марте этого года. Ивич тренировал «быков» с января 2023 года. Вместо него команду возглавил Мурад Мусаев, с которым «Краснодар» финишировал на втором месте в РПЛ.