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Сегодня, 05:21

Волков: «Объяснил ли нам кто-то, почему уволили Ивича? Никто»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Зенита» Сергей Волков, перешедший из «Краснодара», поделился мнением об увольнении Владимира Ивича с поста главного тренера краснодарской команды.

— С кем в первую очередь обсудил такую новость?

— С девушкой, — приводит слова Волкова Sport24. — Потом позвонил агенту: «Ты видел!?» — «Да, видел, это капец!»

— Кто-то из руководства объяснил команде это решение?

— Никто.

— Инсайдеры вкидывали версию: Ивича уволили из-за того, что после матча с «Рубином» он в грубой форме выгнал из раздевалки Хашига.

— Ничего подобного не слышал. После «Рубина» я зашел в раздевалку одним из последних, и Владимир Леонидович в этот момент спокойно там сидел. Пацаны не рассказывали, что до этого был какой-то конфликт.

47-летний сербский специалист покинул «Краснодар» в марте этого года. Ивич тренировал «быков» с января 2023 года. Вместо него команду возглавил Мурад Мусаев, с которым «Краснодар» финишировал на втором месте в РПЛ.

Источник: https://sport24.ru/football/news-659426-eks-futbolist-krasnodara-volkov-obyasnilli-nam-kto-to-pochemu-uvolili-ivicha-nikto
Сергей Волков (футбол)
ФК Краснодар
Владимир Ивич
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