Волков — о целях в «Зените»: «Постараюсь индивидуально прибавить во всех аспектах»

Защитник «Зенита» Сергей Волков рассказал, какие цели ставит перед собой в новом клубе.

«Пришел в «Зенит» с тем посылом, чтобы индивидуально прибавить во всех аспектах своей игры. Конечно, хочется завоевывать трофеи и становиться чемпионом», — сказал Волков на презентации.

21-летний россиянин подписал контракт с «Зенитом» по схеме «4+1». В сезоне-2023/24 Волков провел 29 матчей за «Краснодар», в которых сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4,5 миллиона евро.