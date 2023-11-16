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Сегодня, 17:47

Волочкова назвала двух самых сексуальных футболистов России

Алина Савинова
Анастасия Волочкова.
Фото Соцсети
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Балерина и актриса Анастасия Волочкова ответила на вопрос, кого считает самыми красивыми и сексуальными футболистами России.

«Александр Кержаков и Артем Дзюба — два самых красивых и сексуальных футболиста России! Александра я знаю много лет, мы знакомы с ним еще со времен моего восстановления в Мариинском театре Санкт-Петербурга. Саша вообще не изменился, а со временем стал только прекраснее. Артем тоже сексуальный и замечательный мужчина, защищала его во время волны хейта. Это действительно молодой и красивый парень, который в будущем может пойти в кино. Не важно, какой жанр, но в роли актера Дзюба будет смотреться прекрасно!» — цитирует Волочкову Sport24.

40-летний Александр Кержаков выступал за «Зенит», «Динамо», «Севилью» и «Цюрих». После завершения карьеры игрока в 2017 году он стал тренером. В ноябре россиянина уволили из сербского «Спартака».

35-летний Дзюба на данный момент играет за «Локомотив». Он является четырехкратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России и четырехкратным обладателем Суперкубка страны.

Кержаков и Дзюба — лучшие бомбардиры в истории сборной России (у обоих по 30 голов).

Александр Кержаков
Артем Дзюба
Футбол
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