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Сегодня, 20:27

Волженкин рассказал о роли Игнашевича в трансферах «Балтики»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин рассказал, как главный тренер команды Сергей Игнашевич влияет на трансферную политику калининградского клуба.

«Я бы сказал, что у нас смешанная схема формирования. Есть принципы клуба в части возраста и потенциала для развития футболиста, есть четкая структура бюджета в части фонда оплаты. При этом спортивный директор четко понимает, какие качества у футболистов хочет видеть главный тренер, и игроки подбираются с их учетом. Ну и на финальной стадии, когда есть уже определенный список кандидатов, подготовленный спортивным отделом, тренер выбирает, кто подходит ему больше, на кого сделать упор в переговорах. Он весьма требовательный, хочет, чтобы в команде были только самые сильные игроки, как и все другие тренеры, думаю», — приводит слова Волженкина Metaratings.ru.

Игнашевич работает в «Балтике» с октября 2021 года. В сезоне-2022/23 под его руководством калининградский клуб вышел в РПЛ, заняв 2-е место в первой лиге.

Источник: https://metaratings.ru/news/gendirektor-baltiki-rasskazal-o-roli-ignashevicha-v-transferakh-komandy-292103/
Сергей Игнашевич
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
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