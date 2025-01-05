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Сегодня, 16:27

Вопрос возвращения пива на стадионы планируют обсудить в Госдуме в конце января

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в комментарии «СЭ» сообщил о переносе обсуждения вопроса о возможном возвращении пива на стадионы.

«Перенесли круглый стол на конец января. Планировали провести его 24 декабря, но не собрался кворум. Надо провести эффективно. Поэтому планируем это на конец января. Участники? Минздрав, МВД, представители пивной индустрии, спортсмены, клубы лиги, представители федерации и Минспорта. Должны присутствовать все, кто необходим, чтобы принимать решение в интересах индустрии спорта. Это не должен быть междусобойчик. Это должно быть взвешенное решение», — сказал Свищев «СЭ».

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года.

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Дмитрий Свищев
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