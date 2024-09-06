Воробьев: «Представитель от клубов в ЭСК «по святости» должен быть, как Иоанн Павел II»

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Бывший гендиректор «Динамо» и вице-президент РФС Анатолий Воробьев прокомментировал предложение команд внедрить в состав экспертно-судейской комиссии представителя от клубов.
«Предложение о внедрении медиатора или супервайзера от лиги разумно, но это должен быть «по святости» человек уровня Иоана Павла ll. А вообще состав комиссии должен набираться как набираются присяжные в качественных фильмах. При этом они должны быть максимально удалены от каких-либо аффилированных с клубами футбольных институтов», — цитирует Воробьева «РБ Спорт».
Во вторник, 3 сентября, в Москве состоялась встреча представителей клубов РПЛ с руководителем департамента судейства РФС Милорадом Мажичем.