Воробьев: «Представитель от клубов в ЭСК «по святости» должен быть, как Иоанн Павел II»

Бывший гендиректор «Динамо» и вице-президент РФС Анатолий Воробьев прокомментировал предложение команд внедрить в состав экспертно-судейской комиссии представителя от клубов.

«Предложение о внедрении медиатора или супервайзера от лиги разумно, но это должен быть «по святости» человек уровня Иоана Павла ll. А вообще состав комиссии должен набираться как набираются присяжные в качественных фильмах. При этом они должны быть максимально удалены от каких-либо аффилированных с клубами футбольных институтов», — цитирует Воробьева «РБ Спорт».

Во вторник, 3 сентября, в Москве состоялась встреча представителей клубов РПЛ с руководителем департамента судейства РФС Милорадом Мажичем.