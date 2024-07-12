Воробьев поделился мнением о шансах «Локомотива» на призовые места в РПЛ в сезоне-2024/25

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев рассказал, что думает о предстоящем сезоне чемпионата России.

— У вас есть чувство, что нынешний состав может бороться за тройку или даже чемпионство?

— А зачем мы тогда играем в футбол? Нужно верить в себя. Мы это делаем и ставим максимальные задачи себе. Но это спорт: будем хорошо работать — будем выигрывать. Все просто, — цитирует Воробьева «РБ Спорт».

Следующий чемпионат стартует для железнодорожников 20 июля домашним матчем против тольяттинского «Акрона».