5 ноября, 12:30

Воробьев признан лучшим игроком РПЛ в октябре

Сергей Ярошенко
Дмитрий Воробьев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев признан лучшим игроком в РПЛ по итогам октября.

За прошлый месяц на счету 27-летнего форварда форварда 4 матча. Он отметился голом и результативной передачей в матче с московским «Динамо», а также забитым мячом в игре с ЦСКА.

Помимо Воробьева, на звание лучшего игрока месяца претендовали полузащитник железнодорожников Алексей Батраков, нападающий Иван Сергеев («Динамо» Москва), а также вратари Станислав Агкацев («Краснодар») и Максим Бориско («Балтика»).

Всего в сезоне-2025/26 на счету Воробьева 17 матчей во всех турнирах, 9 голов и 3 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

24

  • Вадим Антропов

    Соснул опять тунца ?!:laughing::stuck_out_tongue_closed_eyes:

    07.11.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Кукарекай, петух!)))

    05.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Сопливо-трусливенький с зачатия без Уралмаша .. тобе по делу не дано хоть что то знать в спорте.

    05.11.2025

  • Saiga-спринтер

    что тобе хорошо - то перпендикулярно.

    05.11.2025

  • igor1972

    хорошо что ты не выбирал)

    05.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Тот ростовский Воробьев был на три порядке мастеровитей этого паравозного воробьишка.

    05.11.2025

  • : 100% Инсайды :

    'Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)

    05.11.2025

  • igor1972

    тебя петуха обоссанного это вообще волновать не должно).

    05.11.2025

  • Вадим Антропов

    Надо было Руденко признать лучшим !:laughing::stuck_out_tongue_closed_eyes:

    05.11.2025

  • hovawart645

    Привет. Да, хоть и срезка, но везёт тому, кто везёт! Не выключился, добежал, ударил - и схватил за хвост птицу-удачу!)

    05.11.2025

  • с13

    Играл неплохо, но не более. Вся статистика 2+1 в 4-х матчах - не бог весть что. Видно сильно посодействовал выбору шедеврально-смешной гол в ворота Торопа.

    05.11.2025

  • igor1972

    Локомотив лучшие! И все по делу. Это приятно.

    05.11.2025

  • инок

    Даже если абстрагироваться от отличного гола ЦСКА, в сухом остатке Воробьев выдал очень хороший месяц!

    05.11.2025

  • 761 RUS

    "Воробей, не робей, еще парочку забей!" - кричали в 1980-е с трибун ростовские болельщики нападающему Воробьеву. Того правда звали Александром.

    05.11.2025

  • marchela13

    А где Глушенков?

    05.11.2025

  • инок

    Воробьев отличный игровой отрезок выдал. Надеюсь, что он не сбавит оборотов!

    05.11.2025

  • С детства за Уралмаш!

    По делу!

    05.11.2025

  • muzsolini

    Чисто за красивый гол приз. Ну и ладно, всё равно молодец.

    05.11.2025

  • Mikhail

    Правильно, пусть легионеры пытаются составлять конкуренцию нашим.

    05.11.2025

  • BOVArius

    Похоже гол в ворота ЦСКА сильно поспособствовал :)

    05.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Выбирали дилетанты, далекие от футбола. Лучшим игроков в РПЛ был Мойзес, который принес гораздо больше пользы команде, чем все остельные некие номинанты вместе взятые.

    05.11.2025

  • hovawart645

    Все заслуженно! И снова нашему!

    05.11.2025

