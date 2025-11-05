Воробьев признан лучшим игроком РПЛ в октябре

5 ноября, 12:30
Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев признан лучшим игроком в РПЛ по итогам октября.
За прошлый месяц на счету 27-летнего форварда форварда 4 матча. Он отметился голом и результативной передачей в матче с московским «Динамо», а также забитым мячом в игре с ЦСКА.
Помимо Воробьева, на звание лучшего игрока месяца претендовали полузащитник железнодорожников Алексей Батраков, нападающий Иван Сергеев («Динамо» Москва), а также вратари Станислав Агкацев («Краснодар») и Максим Бориско («Балтика»).
Всего в сезоне-2025/26 на счету Воробьева 17 матчей во всех турнирах, 9 голов и 3 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.
Вадим Антропов
Соснул опять тунца ?!:laughing::stuck_out_tongue_closed_eyes:
07.11.2025
С детства за Уралмаш!
Кукарекай, петух!)))
05.11.2025
Saiga-спринтер
Сопливо-трусливенький с зачатия без Уралмаша .. тобе по делу не дано хоть что то знать в спорте.
05.11.2025
Saiga-спринтер
что тобе хорошо - то перпендикулярно.
05.11.2025
igor1972
хорошо что ты не выбирал)
05.11.2025
Saiga-спринтер
Тот ростовский Воробьев был на три порядке мастеровитей этого паравозного воробьишка.
05.11.2025
: 100% Инсайды :
05.11.2025
igor1972
тебя петуха обоссанного это вообще волновать не должно).
05.11.2025
Вадим Антропов
Надо было Руденко признать лучшим !:laughing::stuck_out_tongue_closed_eyes:
05.11.2025
hovawart645
Привет. Да, хоть и срезка, но везёт тому, кто везёт! Не выключился, добежал, ударил - и схватил за хвост птицу-удачу!)
05.11.2025
с13
Играл неплохо, но не более. Вся статистика 2+1 в 4-х матчах - не бог весть что. Видно сильно посодействовал выбору шедеврально-смешной гол в ворота Торопа.
05.11.2025
igor1972
Локомотив лучшие! И все по делу. Это приятно.
05.11.2025
инок
Даже если абстрагироваться от отличного гола ЦСКА, в сухом остатке Воробьев выдал очень хороший месяц!
05.11.2025
761 RUS
"Воробей, не робей, еще парочку забей!" - кричали в 1980-е с трибун ростовские болельщики нападающему Воробьеву. Того правда звали Александром.
05.11.2025
marchela13
А где Глушенков?
05.11.2025
инок
Воробьев отличный игровой отрезок выдал. Надеюсь, что он не сбавит оборотов!
05.11.2025
С детства за Уралмаш!
По делу!
05.11.2025
muzsolini
Чисто за красивый гол приз. Ну и ладно, всё равно молодец.
05.11.2025
Mikhail
Правильно, пусть легионеры пытаются составлять конкуренцию нашим.
05.11.2025
BOVArius
Похоже гол в ворота ЦСКА сильно поспособствовал :)
05.11.2025
Saiga-спринтер
Выбирали дилетанты, далекие от футбола. Лучшим игроков в РПЛ был Мойзес, который принес гораздо больше пользы команде, чем все остельные некие номинанты вместе взятые.
05.11.2025
hovawart645
Все заслуженно! И снова нашему!
05.11.2025