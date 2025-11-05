Воробьев признан лучшим игроком РПЛ в октябре

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев признан лучшим игроком в РПЛ по итогам октября.

За прошлый месяц на счету 27-летнего форварда форварда 4 матча. Он отметился голом и результативной передачей в матче с московским «Динамо», а также забитым мячом в игре с ЦСКА.

Помимо Воробьева, на звание лучшего игрока месяца претендовали полузащитник железнодорожников Алексей Батраков, нападающий Иван Сергеев («Динамо» Москва), а также вратари Станислав Агкацев («Краснодар») и Максим Бориско («Балтика»).

Всего в сезоне-2025/26 на счету Воробьева 17 матчей во всех турнирах, 9 голов и 3 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.