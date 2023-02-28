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Сегодня, 21:09

Воробьев раскритиковал РФС и РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьев раскритиковал организацию.

«Наша футбольная экосистема атомизирована, каждый функционер в своей песочнице. У РФС и лиги — своя песочница и свои лужи. А тем, кто внутри этих лужиц, кажется, что это океаны. И вот они там пускают свои бумажные кораблики, но им кажется, что они на круизных лайнерах путешествуют. Они там все радуются, что они кто-то... Кто-то радуется, что он зарплату в РФС получает, слышал, что они там 500 человек набрали. Лига меняет руководителей: Прядкин, Хачатурянц, Алаев. Но как они ни будут рассиживаться, все равно ничего не изменят в профессиональном футболе, потому что они не играют никакой существенной роли. Мне очень нравится музей в Гааге, где есть замечательная и одна из лучших картин в мире — «Урок анатомии доктора Тульпа». Так вот российский футбол — это уже труп. А я могу быть только коллегой доктора Тульпа, чтобы его препарировать», — приводит слова Воробьева Legalbet.

Александр Алаев исполняет обязанности президента Российской премьер-лиги (РПЛ) с лета прошлого года.

Источник: https://legalbet.ru/news/pryadkin-hachaturyantc-alaev-rassizhivayutsya-no-ne/
Футбол
РПЛ
Анатолий Воробьев
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