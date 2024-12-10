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Сегодня, 13:23

Воробьев рассказал, что у «Локомотива» был сложный период в конце года

Камила Абдурахманова
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Форвард «Локомотива» Дмитрий Воробьев заявил, что в последних матчах календарного года ему не везло при реализации голевых моментов.

«Период в конце календарного года был сложный, особенно в психологическом плане. Но с «Краснодаром» выступили очень хорошо. Хотели, конечно, три очка, но в целом была равная игра и справедливый результат. В последних матчах были моменты, но не удалось их реализовать. Это футбол, за это мы его любим: где-то везет, где-то нет. Удачу нужно заслужить, поэтому будем работать над этим», — сказал Воробьев «ВсеПроСпорт».

27-летний Воробьев выступает за «Локомотив» с лета этого года, он забил пять мячей и отдал три результативные передачи во всех турнирах за московский клуб.

Источник: «ВсеПроСпорт»
ФК Локомотив (Москва)
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