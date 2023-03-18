Воробьев рассказал, как учил русскому мату Мансилью

Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьев рассказал, как учил русскому мату Мансилью.

«Как в команде ведут себя южноамериканцы? Полностью влились в коллектив, у нас потрясающая атмосфера. Несмотря на языковой барьер, мы на одной волне. Хотя тот же Мансилья уже практически выучил русский. Молодец! Сначала мы научили его русскому мату, как это обычно и бывает. А потом он и сам начал интересоваться языком, уточнять некоторые моменты у переводчика. Сам по себе Мансилья — очень шебутной, всегда ходит навеселе. Думаю, поэтому русский дается ему легче», — приводит слова Воробьева Sport24.

«Оренбург» арендовал Мансилью у «Расинга» в июле 2022 года. В сезоне-2022/23 25-летний аргентинец забил 2 гола и сделал 6 результативных передач в 18 матчах за оренбуржцев во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 800 тысяч евро. В субботу, 18 марта Мансилья допустил, что может получить российское гражданство, как и другой полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера.