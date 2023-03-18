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Воробьев рассказал о своем отношении к Галицкому

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьев рассказал о своем отношении к владельцу «Краснодара» Сергею Галицкому.

«Какой Галицкий в жизни? Кайфовый мужик! Общительный. У него много положительных качеств, и все абсолютно на высшем уровне. В последний раз виделись, когда в сентябре 2021-го я приезжал с «Сочи» на игру с «Краснодаром». Захожу в подтрибунное помещение — и он мне кричит: «Дима!» Я обернулся, помахал ему рукой, мы улыбнулись друг другу. Было приятно. Когда я узнал о его болезни — появился ком в горле. Ощущение не проходило дня два. Очень грустно», — приводит слова Воробьева Sport24.

22 февраля 2008 года российский бизнесмен Сергей Галицкий объявил о создании ФК «Краснодар».

В одном из интервью Галицкий заявил, что действительно болен. Его заболевание связано с онкологией.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-18-vospitannik-krasnodara-vorobyev-galitskiy-kayfovyy-muzhik-kogda-ya-uznal-o-yego-bolezni-poyavilsya-kom-v-gorle
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