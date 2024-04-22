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Сегодня, 19:45

Игрок «Оренбурга» Воробьев: «В матче с «Зенитом» получилось все, кроме реализации»

Алина Савинова
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Капитан «Оренбурга» Дмитрий Воробьев подвел итоги матча с «Зенитом» в 25-м туре РПЛ. Игра прошла на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

«Можно ли сказать, что у «Оренбурга» в матче с «Зенитом» получилось все, кроме реализации? Да, согласен. Начали, правда, скованно, робко. Потом почувствовали поле и в конце первого тайма, а потом и во втором владели инициативой. Создавали моменты, игра для нас получилась хорошей. Просто надо было «выжимать» из атак больше, забивать голы. Удача была не на нашей стороне. По сути, у «Зенита» не было стопроцентных моментов. Какие-то подходы, не более того. Мы, наоборот, выбегали, в контратаку, владели мячом, создавали угрозы», — приводит «РБ Спорт» слова футболиста.

«Зенит» с 50 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. У «Оренбурга» 26 баллов и 12-я позиция.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Оренбург
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