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Сегодня, 03:19

Воробьев: «Восемь голов от «Зенита» пошли «Оренбургу» на пользу»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Оренбурга» Дмитрий Воробьев поделился мнением о поражении в матче 9-го тура РПЛ против «Зенита» (0:8). Встреча прошла 11 сентября 2022 года.

«Смотрел матч дома и уснул только в три ночи. Не отсиживались в обороне, много ошибались. «Зенит» подобное не прощает. В следующий раз тоже сыграем открыто, но уже с головой. Это должно было случиться, чтобы встряхнуть нас. Именно тогда «Оренбург» окончательно понял, что такое премьер-лига. Не зря потом у нас была отличная серия из трех побед. Восемь голов от «Зенита» пошли нам на пользу, сто процентов», — приводит слова Воробьева Sport24.

На данный момент «Оренбург» с 31 очком занимает шестое место в турнирной таблице.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-18-futbolist-orenburga-vorobyev-pro-08-ot-zenita-v-sleduyushchiy-raz-tozhe-sygrayem-otkryto-no-uzhe-s-golovoy
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