Воробьев: «Восемь голов от «Зенита» пошли «Оренбургу» на пользу»

Форвард «Оренбурга» Дмитрий Воробьев поделился мнением о поражении в матче 9-го тура РПЛ против «Зенита» (0:8). Встреча прошла 11 сентября 2022 года.

«Смотрел матч дома и уснул только в три ночи. Не отсиживались в обороне, много ошибались. «Зенит» подобное не прощает. В следующий раз тоже сыграем открыто, но уже с головой. Это должно было случиться, чтобы встряхнуть нас. Именно тогда «Оренбург» окончательно понял, что такое премьер-лига. Не зря потом у нас была отличная серия из трех побед. Восемь голов от «Зенита» пошли нам на пользу, сто процентов», — приводит слова Воробьева Sport24.

На данный момент «Оренбург» с 31 очком занимает шестое место в турнирной таблице.