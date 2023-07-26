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Сегодня, 01:24

Воробьев: «Почему все всегда меня с Сычевым сравнивают?»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьев высказался о сравнении с Владимиром Сычевым, выступавшим ранее за оренбургскую команду.

— Для начала надо забить больше, чем я сам забил в прошлом сезоне, — цитируют «Известия» Воробьева. — Почему все всегда меня с Сычевым сравнивают? Он выдал феноменальный сезон. Сейчас он в другой команде. Причем здесь Сычевой, когда обо мне говорим?

— Верю, что вы можете его превзойти.

— Ну так и говорите. А то спрашивают: «Ты хочешь забить больше, чем Сычевой?» А я хочу просто приносить пользу команде — это самое главное.

Источник: https://iz.ru/1549312/aleksei-fomin/nichego-ne-pomeshaet-nam-vyigrat-u-tcska
Дмитрий Воробьев (футбол)
Футбол
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