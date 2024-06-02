Воспитанник «Балтики» Ботоногов умер в возрасте 15 лет

Воспитанник академии «Балтики» Валентин Ботоногов скончался на 16-м году жизни, сообщает пресс-служба калининградского клуба.

С 2023 года футболист боролся с лейкозом. Несколько дней назад его состояние ухудшилось. Врачи ввели его в медикаментозную кому, из которой он так и не вышел.

«Академия ФК «Балтика» выражает искренние соболезнования. Крепости и сил семье и близким Валентина принять утрату», — говорится в заявлении клуба.

В 2021 году Ботоногов выступал на Зональном этапе Первенства России по футболу среди команд спортивных школ сезона-2021/2022 годов среди футболистов не старше 2008 года рождения.