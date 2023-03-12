Воспитанник «Барселоны» Баньяк рассказал, как согласился на переход в «Пари НН»

Воспитанник «Барселоны», защитник «Пари НН» Маки Баньяк рассказал, как согласился на переход в российский клуб.

«Не пугал ли меня переезд в Россию? Нет. Слежу за новостями, в курсе ситуации. Но у меня здесь друзья, я в комфорте. «Не парься, будь счастлив». Советовался ли я с кем-то? Нет, это полностью мое решение. Не сомневался, ехать ли сюда. Самым важным для меня был интерес «Нижнего». Всего клуба — начиная от спортивного директора и до тренера. Бывает же как: тебя покупают, а тренеру ты не нужен. В «Нижнем» не так: все знают, кого и зачем берут. Имел значение уровень лиги: российская премьер-лига сильнее казахстанской. И третья причина — люблю вызовы», — приводит Sport24 слова Баньяка.

«Пари НН» арендовал Баньяка у «Кайрата» с правом выкупа в январе этого года. Футболист принял участие в двух матчах российской команды и не отличился результативными действиями.