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Воспитанник «Барселоны» Баньяк рассказал, как согласился на переход в «Пари НН»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Воспитанник «Барселоны», защитник «Пари НН» Маки Баньяк рассказал, как согласился на переход в российский клуб.

«Не пугал ли меня переезд в Россию? Нет. Слежу за новостями, в курсе ситуации. Но у меня здесь друзья, я в комфорте. «Не парься, будь счастлив». Советовался ли я с кем-то? Нет, это полностью мое решение. Не сомневался, ехать ли сюда. Самым важным для меня был интерес «Нижнего». Всего клуба — начиная от спортивного директора и до тренера. Бывает же как: тебя покупают, а тренеру ты не нужен. В «Нижнем» не так: все знают, кого и зачем берут. Имел значение уровень лиги: российская премьер-лига сильнее казахстанской. И третья причина — люблю вызовы», — приводит Sport24 слова Баньяка.

«Пари НН» арендовал Баньяка у «Кайрата» с правом выкупа в январе этого года. Футболист принял участие в двух матчах российской команды и не отличился результативными действиями.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-12-ne-boyalsya-u-menya-tut-druzya-ya-v-komforte-ne-parsya-bud-schastliv-vospitannik-barsy-o-perekhode-v-pari-nn
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