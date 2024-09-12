Воспитанник «Барселоны» пополнил состав «Химок»

Полузащитник Алекс Корредера перешел из «Тенерифе» в подмосковные «Химки», сообщается на официальном сайте испанского клуба.

Корредера — воспитанник «Барселоны». Он находился в системе сине-гранатовых с 2004 по 2015 год. В ходе карьеры хавбек выступал за «Альмерию», «Мурсию», а также во второй команде «Валенсии».

В прошлом сезоне Корредера провел 42 матча за «Тенерифе», в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. По данным портала Transfermarkt, «Химки» заплатили за переход 28-летнего полузащитника 500 тысяч евро.