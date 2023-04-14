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Сегодня, 18:17

Воспитанник «Челси» Ангбан может уйти из «Сочи» по окончании сезона

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Сочи» Викторьен Ангбан может покинуть клуб по окончании сезона.

«Игрок не может оправиться от травмы крестообразной связки, из-за чего вряд ли выступит в этом сезоне. Контракт заканчивается в конце июня, функция продления еще на год активирована не будет. С большей долей вероятности он покинет клуб свободным агентом», — приводит слова источника Sport24.

26-летний ивуарийский футболист перешел в «Сочи» летом 2021 года. Воспитанник «Челси» провел за российский клуб 35 матчей, в которых забил один гол и сделал три голевых передачи.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-14-vospitannik-chelsi-angban-mozhet-uyti-iz-sochi-po-okonchanii-sezona
Футбол
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Викторьен Ангбан
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