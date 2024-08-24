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Сегодня, 07:29

Воспитанник ЦСКА Крачковский: «Сыграть за родной клуб в РПЛ — это моя мечта с 10 лет»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Центральный полузащитник махачкалинского «Динамо» Антон Крачковский, который является воспитанником академии ЦСКА, заявил о желании сыграть в РПЛ за родной клуб.

«В ЦСКА меня вырастили, я провел в системе клуба девять лет. Для меня этот матч будет особенным. Конечно, желание вернуться есть. Играть за ЦСКА в РПЛ — это моя мечта с 10 лет», — приводит слова Крачковского Metaratings.ru.

22-летний Крачковский не дебютировал за основную команду ЦСКА, но сыграл 42 матча за вторую команду армейцев, отметившись семью голами и восемью результативными передачами. За «Динамо» хавбек выступает с января 2024 года после перехода из алматинского «Кайрата».

Источник: Metaratings.ru
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК ЦСКА (Москва)
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