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Сегодня, 11:37

Воспитанник ЦСКА Лапинский перешел в «Зенит»

Микеле Антонов
Корреспондент
Станислав Лапинский.
Фото ПФК ЦСКА
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Главный тренер молодежной команды ЦСКА Ролан Гусев в разговоре с «СЭ» сообщил об уходе нападающего Станислава Лапинского в «Зенит».

«Да, это правда, Лапинский стал игроком «Зенита». Мы вчера с ним попрощались, сказали друг другу спасибо. Хочу ему сказать огромное спасибо и пожелать, чтобы в дальнейшем он добрался до своей цели. Наверное, он хочет быть в основной команде «Зенита», ЦСКА, «Динамо». Нормальное стремление молодого парня. Наверное, он сам лично увидел, что перспектив в «Зените» у него больше, чем в ЦСКА, поэтому сделал такой выбор», — сказал Гусев «СЭ».

Ранее о трансфере 18-летнего нападающего сообщил Telegram-канал «На карандаше».

Ролан Гусев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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