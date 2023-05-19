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Сегодня, 11:00

Воспитанник ЦСКА рассказал, что в студенческой команде США его кормили едой для бездомных

Гоша Чернов
Корреспондент
Максим Скопинов
Максим Скопинов.
Фото из личного архива
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18-летний воспитанник «Динамо» и ЦСКА Максим Скопинов в интервью «СЭ» поделился историей своей карьеры.

— Я учился в колледже SLCC в Солт-Лейк-Сити и играл в местной команде. На наши проблемы тренеру было наплевать. Мы мерзли, но его это не волновало. В октябре в нашем доме отключили отопление за неуплату коммуналки.

Естественно, мы сказали об этом тренеру, на что он ответил: «Это ваши проблемы». О том, что мы должны оплачивать отопление, каждый узнал только по приезде в Юту, а денег, повторюсь, ни у кого не было. Поэтому в десятиградусный мороз мы просто выживали: спали, накрывшись куртками, разводили костер на заднем дворе, чтобы хоть как-то прогреться. Снег, кстати, мы тоже сами убирали, в том числе с крыши: боялись, что она не выдержит.

Мало того, еды нам тоже не хватало. Питание нам, конечно, поставляли, как и положено при полной стипендии, но это был фудбанк. Что это такое? Еда для бездомных — та, что списывают в магазинах: она либо с истекающим завтра сроком годности, либо уже испорчена. Съев это, мы должны были не только учиться, но и тренироваться и играть.

Максим Скопинов. Сатанисты в школе, еда для бездомных и тренер-взяточник: невыдуманная история российского игрока в США

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