Воспитанник «Динамо» Бабаев перешел на правах аренды в «Крылья Советов»

Сегодня, 18:01
Нападающий московского «Динамо» Ульви Бабаев присоединился к «Крыльям Советов», сообщает самарская команда.
20-летний футболист будет выступать за «Крылья» на правах аренды до конца нынешнего сезона.
Бабаев является воспитанником академии «Динамо». Он играл за вторую команду бело-голубых с сентября 2021 года. За основной состав «Динамо» в РПЛ нападающий дебютировал в последнем матче сезона-2022/23 в Оренбурге.
В этом сезоне второй лиги Б Бабаев провел 15 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.