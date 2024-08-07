Воспитанник «Динамо» Бабаев перешел на правах аренды в «Крылья Советов»

Нападающий московского «Динамо» Ульви Бабаев присоединился к «Крыльям Советов», сообщает самарская команда.

20-летний футболист будет выступать за «Крылья» на правах аренды до конца нынешнего сезона.

Бабаев является воспитанником академии «Динамо». Он играл за вторую команду бело-голубых с сентября 2021 года. За основной состав «Динамо» в РПЛ нападающий дебютировал в последнем матче сезона-2022/23 в Оренбурге.

В этом сезоне второй лиги Б Бабаев провел 15 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.