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Сегодня, 18:01

Воспитанник «Динамо» Бабаев перешел на правах аренды в «Крылья Советов»

Алина Савинова
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Нападающий московского «Динамо» Ульви Бабаев присоединился к «Крыльям Советов», сообщает самарская команда.

20-летний футболист будет выступать за «Крылья» на правах аренды до конца нынешнего сезона.

Бабаев является воспитанником академии «Динамо». Он играл за вторую команду бело-голубых с сентября 2021 года. За основной состав «Динамо» в РПЛ нападающий дебютировал в последнем матче сезона-2022/23 в Оренбурге.

В этом сезоне второй лиги Б Бабаев провел 15 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.

Источник: https://t.me/fckssamara_official/19422
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
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