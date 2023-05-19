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Сегодня, 11:45

18-летний воспитанник ЦСКА — о том, как зарабатывает в США: «15 детей мне платят по 25 долларов»

Гоша Чернов
Корреспондент
Максим Скопинов (справа)
Максим Скопинов (справа).
Фото из личного архива
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18-летний воспитанник «Динамо» и ЦСКА Максим Скопинов в интервью «СЭ» поделился историей своей карьеры.

— В декабре я нашел работу в Вашингтоне. Через воспитанника «Зенита» Богдана Ведерникова, студента университета Колорадо, я вышел на русского владельца футбольной академии в Мэриленде, который предложил мне стать ассистентом тренера. По студенческой визе нельзя работать официально, поэтому я и в Юте не мог нигде устроиться, и здесь, в Вашингтоне, сначала был помощником. В той академии мне платили 20 долларов в час за работу с 15 детьми, говорящими на английском.

Здесь русский язык слышен на каждом шагу и моих земляков полно. Осознав это, я сам решил открыть собственную русскоговорящую академию, чтобы уже каждый из условных 15 детей мне платил по 25 долларов. Клиентов я нашел быстро — рассказал русскоговорящим родителям той же школы, в которую меня позвали, что открываю свою, где занятия будут проводиться на русском языке. Единомышленника тоже нашел быстро, как и точку. Сейчас у меня их четыре: три в Мэриленде и одна в Вирджинии, неподалеку. В сумме 40 детей разных возрастов, есть даже двухгодовалые.

Конечно, свой бизнес тяжело открывать без стартового капитала, поэтому пока у нас нет помещений — мы проводим тренировки в городских парках и на общественных газонах. Но в перспективе, надеюсь, мы разрастемся до профессиональной футбольной школы. Даже есть рабочее название — Red Star.

Максим Скопинов. Сатанисты в школе, еда для бездомных и тренер-взяточник: невыдуманная история российского игрока в США
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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