КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:30

Воспитанник ЦСКА — о том, как зарабатывал на переезд в США: «В 16 лет пошел работать в кофейню на Курском»

Гоша Чернов
Корреспондент
Максим Скопинов (слева)
Максим Скопинов (слева).
Фото из личного архива
Telegram Дзен

18-летний воспитанник «Динамо» и ЦСКА Максим Скопинов в интервью «СЭ» поделился историей своей жизни.

— Тяжело поверить в то, что подросток решил самостоятельно проработать план переезда из России в США. Но это так. Родители были в курсе, однако я решил самостоятельно заниматься переездом и сбором средств.

Всю информацию я рыл сам. Сперва нашел агента: через играющую в США российскую футболистку вышел на ирландского агента Лайла Гиффорда, который мне еще и сделал скидку по знакомству. Цена вопроса — 1 тысяча евро. В нее входило все: услуги по получению визы, нарезка видео, продвижение и переговоры с университетом. Мы с ним договаривались на полную стипендию, и он мне нашел подходящие варианты: один в университете, один в колледже.

Но на оплату услуг агента мне еще нужно было найти деньги, а где их взять? На работе. В 16 лет я пошел работать в кофейню на Курском вокзале, параллельно учился в школе и играл за молодежку «Буревестника». Причем каждый мой матч надо было снимать на камеру для нарезок. То есть я кого-то просил записывать видео моей работы с мячом, потом дома выбирал лучшие моменты, отправлял их агенту, а он склеивал полноценный клип. После этого он отправлял нарезку в университеты и публиковал на своем сайте.

Максим Скопинов. Сатанисты в школе, еда для бездомных и тренер-взяточник: невыдуманная история российского игрока в США
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
7
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
В Москве ввели карантин из-за птичьего гриппа на нескольких территориях
Фанаты АЗ атаковали трибуны, на которых находились семьи игроков «Вест Хэма» после матча
«Алмазные» подвески: адаптация импортных авто может обойтись в миллион рублей
В Волгограде задержали мужчину после угроз убийством девушки в прямой трансляции
Кодовый звонок: мошенники придумали новую схему с кредитами
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алексей Попов: «Динамо» должно в оставшихся играх показать, что команду не устроило в Йокановиче»

Защитник «Краснодара» Кайо: «Жизнь в России очень хороша»