Воспитанник ЦСКА — о том, как зарабатывал на переезд в США: «В 16 лет пошел работать в кофейню на Курском»

18-летний воспитанник «Динамо» и ЦСКА Максим Скопинов в интервью «СЭ» поделился историей своей жизни.

— Тяжело поверить в то, что подросток решил самостоятельно проработать план переезда из России в США. Но это так. Родители были в курсе, однако я решил самостоятельно заниматься переездом и сбором средств.

Всю информацию я рыл сам. Сперва нашел агента: через играющую в США российскую футболистку вышел на ирландского агента Лайла Гиффорда, который мне еще и сделал скидку по знакомству. Цена вопроса — 1 тысяча евро. В нее входило все: услуги по получению визы, нарезка видео, продвижение и переговоры с университетом. Мы с ним договаривались на полную стипендию, и он мне нашел подходящие варианты: один в университете, один в колледже.

Но на оплату услуг агента мне еще нужно было найти деньги, а где их взять? На работе. В 16 лет я пошел работать в кофейню на Курском вокзале, параллельно учился в школе и играл за молодежку «Буревестника». Причем каждый мой матч надо было снимать на камеру для нарезок. То есть я кого-то просил записывать видео моей работы с мячом, потом дома выбирал лучшие моменты, отправлял их агенту, а он склеивал полноценный клип. После этого он отправлял нарезку в университеты и публиковал на своем сайте.