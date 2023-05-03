Воспитанник «Краснодара» Мацукатов отреагировал на вылет «Рубина» в первую лигу

Воспитанник «Краснодара» Алекс Мацукатов высказался о вылете «Рубина» из Российской премьер-лиги в первую лигу по итогам сезона-2021/22.

«Это однозначно урок. «Рубину» в этом плане не повезло. Всегда хорошо иметь вторую команду, даже Слуцкий говорил, что «Краснодару» повезло, что у него были хоть какие-то футболисты, заигранные на уровне ФНЛ. Поэтому стройте академии, создавайте вторые команды — и у вас будет какая-то подстраховка», — приводит слова Мацукатова Metaratings.ru.

«Рубин» вылетел из РПЛ в первую лигу по итогам сезона-2021/22. После 29 туров розыгрыша первой лиги сезона-2022/23 казанцы идут на втором месте с 56 очками.

12 апреля «Рубин» объявил о назначении Рашида Рахимова. Предыдущим главным тренером команды был Юрий Уткульбаев.