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Воспитанник «Краснодара» Мацукатов отреагировал на вылет «Рубина» в первую лигу

Галина Глазко
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Воспитанник «Краснодара» Алекс Мацукатов высказался о вылете «Рубина» из Российской премьер-лиги в первую лигу по итогам сезона-2021/22.

«Это однозначно урок. «Рубину» в этом плане не повезло. Всегда хорошо иметь вторую команду, даже Слуцкий говорил, что «Краснодару» повезло, что у него были хоть какие-то футболисты, заигранные на уровне ФНЛ. Поэтому стройте академии, создавайте вторые команды — и у вас будет какая-то подстраховка», — приводит слова Мацукатова Metaratings.ru.

«Рубин» вылетел из РПЛ в первую лигу по итогам сезона-2021/22. После 29 туров розыгрыша первой лиги сезона-2022/23 казанцы идут на втором месте с 56 очками.

12 апреля «Рубин» объявил о назначении Рашида Рахимова. Предыдущим главным тренером команды был Юрий Уткульбаев.

Источник: https://metaratings.ru/news/vospitannik-krasnodara-macukatov-vylet-rubina-odnoznachno-urok-stroite-akademii-sozdavaite-vtorye-komandy-248179/
ФК Краснодар
ФК Рубин (Казань)
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