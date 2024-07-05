Воспитанник «Краснодара» Кокарев присоединился к «Химкам»

Вратарь Никита Кокарев подписал контракт с «Химками», сообщает пресс-служба подмосковного клуба.

«Приветствуем Никиту в нашем клубе, желаем ему успехов и еще больше «сухих» матчей!» — говорится в заявлении красно-черных.

Кокарев является воспитанником академии «Краснодара». За вторую команду «быков» он провел 31 матч, пропустив 23 мяча и сыграв 13 раз на ноль. С 2023 года футболист выступал за тульский «Арсенал». В минувшем сезоне на его счету 29 игр в ФНЛ.

«Химки» выиграли Мелбет-Первую лигу-2023/24 и получили право в следующем сезоне выступать в РПЛ.