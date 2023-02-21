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Сегодня, 13:59

Воспитанник «Краснодара» рассказал, как выиграл смартфон в академии

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Воспитанник «Краснодара» Богдан Рейхмен рассказал о ценных призах, которые можно было выиграть в академии.

«Передавали ли мне передачи? В академии это было запрещено. Зато каждый месяц там проходили футбольные конкурсы, за которые давали множество призов: от телефонов до PlayStation. В одном таком и я выиграл: по чеканке мяча головой. Мне подарили смартфон — первый гаджет в жизни», — приводит слова Рейхмена Sport24.

Рейхмен воспитывался в молодежной системе «Краснодара» в 2014-2018 годах.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-21-vospitannik-krasnodara-za-konkursy-v-akademii-davali-prizy-ot-telefonov-do-playstation-ya-vyigral-smartfon
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