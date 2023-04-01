Воспитанник «Краснодара» Якимов считает Сперцяна футболистом самого высокого уровня из академии

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Полузащитник «Краснодара» Вячеслав Якимов, выступающий на правах аренды за «Факел», рассказал, что думает об игре Эдуарда Сперцяна за краснодарскую команду.
— Сперцян — футболист самого высокого уровня из академии «Краснодара»?
— Да, так и есть. Он технически очень хорошо оснащен, работает над собой. Он следит за питанием, режимом. Сперцян — профессионал, у него есть большой потенциал, который ему надо реализовать, — приводит «РБ Спорт» слова Якимова.
В текущем сезоне Сперцян провел в РПЛ 19 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 8 результативных передач.