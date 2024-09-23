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Воспитанник «Реала» Фернандес считает, что трансфер Гогуа в Мадрид возможен

Алина Савинова
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Защитник «Химок» Дани Фернандес высоко оценил потенциал своего одноклубника Седрика Гогуа. Он считает, что 30-летний ивуариец может заиграть в «Реале».

«Я считаю, что трансфер Седрика Гогуа в «Реал» Мадрид возможен. А почему нет?» — цитирует Фернандеса «РБ Спорт».

Гогуа перешел в «Химки» в июле этого года. Ранее он выступал за «Шинник», «Ротор», ЦСКА, «Кайрат», «Ригу», «Партизан» и другие команды.

В нынешнем сезоне РПЛ 30-летний футболист за три матча не отличился результативными действиями.

Источник: РБ Спорт
Седрик Гогуа
Футбол
РПЛ
ФК Химки

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