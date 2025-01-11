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Сегодня, 12:51

Воспитанник «Спартака» Крашевский стал игроком «Пари НН»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Пари НН» объявил о переходе воспитанника «Спартака» Ярослава Крашевского.

20-летний защитник подписал контракт до лета 2028 года.

Крашевский находился в системе «Спартака» до лета прошлого года, когда он перешел в дзержинский «Химик». Футболист провел 26 матчей за «Спартак-2», забил 5 мячей и отдал две голевые передачи. Он ни разу не сыграл за основную команду красно-белых.

«Пари НН» ушел на зимний перерыв на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ. Нижегородцы набрали 16 очков в 18 турах.

Источник: ФК «Пари НН»
Футбол
РПЛ
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
ФК Спартак (Москва)
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