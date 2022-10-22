Воспитанник «Спартака» Оганесян рассказал, что его звали выступать за сборную Армении

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Полузащитник Степан Оганесян, выступающий за «Оренбург» на правах аренды из «Спартака», рассказал, что его звали выступать за сборную Армении.
«Что меня связывает с Арменией? У меня отец армянин. К сожалению, в Армении побывать пока не получалось, но планирую съездить. Получал ли предложение сыграть за армянскую сборную? Разговаривали, но ни к чему конкретному не пришли. На данный момент не рассматриваю вариант со сменой гражданства», — приводит Metaratings слова Оганесяна.
На счету 21-летнего Оганесяна 1 матч за молодежную сборную России. В сезоне-2022/23 он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 12 играх за «Оренбург».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования