Воспитанник «Спартака» Оганесян рассказал, что его звали выступать за сборную Армении

Полузащитник Степан Оганесян, выступающий за «Оренбург» на правах аренды из «Спартака», рассказал, что его звали выступать за сборную Армении.

«Что меня связывает с Арменией? У меня отец армянин. К сожалению, в Армении побывать пока не получалось, но планирую съездить. Получал ли предложение сыграть за армянскую сборную? Разговаривали, но ни к чему конкретному не пришли. На данный момент не рассматриваю вариант со сменой гражданства», — приводит Metaratings слова Оганесяна.

На счету 21-летнего Оганесяна 1 матч за молодежную сборную России. В сезоне-2022/23 он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 12 играх за «Оренбург».