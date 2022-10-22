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Сегодня, 21:11

Воспитанник «Спартака» Оганесян рассказал, что его звали выступать за сборную Армении

Иван Торопцев
Корреспондент

Полузащитник Степан Оганесян, выступающий за «Оренбург» на правах аренды из «Спартака», рассказал, что его звали выступать за сборную Армении.

«Что меня связывает с Арменией? У меня отец армянин. К сожалению, в Армении побывать пока не получалось, но планирую съездить. Получал ли предложение сыграть за армянскую сборную? Разговаривали, но ни к чему конкретному не пришли. На данный момент не рассматриваю вариант со сменой гражданства», — приводит Metaratings слова Оганесяна.

На счету 21-летнего Оганесяна 1 матч за молодежную сборную России. В сезоне-2022/23 он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 12 играх за «Оренбург».

Источник: https://metaratings.ru/news/prinadlezhashchiy-spartaku-igrok-orenburga-oganesyan-otvetil-na-vopros-o-vozmozhnoy-igre-za-sbornuyu-1392051/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Химки

обе забьют - нет

34%

1.87

Ф1(-1.5)

22%

1.66

ИТБ1 (2.5)

17%

1.90
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Динамо 3
Матч завершен

П2

27%

2.65

обе забьют - да

25%

1.66

Х2

20%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 1
Манчестер Юнайтед 1
Матч завершен

П1

23%

2.17

ТБ 2.5

20%

1.92

Х2

12%

1.74
Футбол
Сборная Армении по футболу
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
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