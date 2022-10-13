Воспитанник «Спартака» Салимов объяснил, почему молодые игроки с трудом пробиваются во взрослый футбол

Воспитанник «Спартака», игрок медиафутбольной команды Reality Роман Салимов рассказал о своем опыте тренировок в академии красно-белых и объяснил, почему молодым футболистам тяжело пробиваться на взрослый уровень.

«Когда я перешел в «Спартак», там начали больше рамки ставить: «Играй так! Здесь нельзя! Так нельзя». И много талантливых, очень клевых футболистов, каких я помню, которые приходили в «Спартак», они потухали, потому что их ставили в рамки. А нужно, наоборот, их индивидуальность развивать», — приводит Eurostavka слова Салимова.

Ранее Салимов сообщил, что договорился о переходе в «Амкал».