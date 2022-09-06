Воспитанник «Зенита» Максим Рудаков рассказал, почему ушел из клуба из Санкт-Петербурга

Воспитанник «Зенита» Максим Рудаков, который сейчас принадлежит «Ростову» и выступает на правах аренды за финскую «Хонку», рассказал, почему не остался в Санкт-Петербурге.

— За два сезона в ХИКе ты выиграл Кубок и чемпионат страны, был основным во всех матчах. Почему не остался в Финляндии?

— Предложения о выкупе из аренды были, но клубы не договорились.

— ХИК мало предложил?

— Да. Логично: не супербогатый клуб.

— Как смириться с тем, что ты не нужен клубу, которому посвятил большую часть своей карьеры?

— «Зенит» же предлагал мне контракт. Обозначили, что рассчитывают на меня. Уйти — мое решение. После нескольких удачных сезонов в Европе я посчитал, что это будет ростом.